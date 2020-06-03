Otobüs, metro ve metrobüslerde hangi önlemler alındı? İşte İstanbul'da toplu taşımada alınan yeni önlemler

Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmaması,Israrla binmek isteyen olması halinde araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulması,;



Metro ve raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50’si (AW-4 sayısının yarısı) kadar yolcu alınması,Şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınması,



2. Araçlara yolcu binişlerinde;



Maskesiz yolcu alınmaması,



Tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulması,



Araçların her gün sefer öncesi ve gerekli hallerde sefer aralarında dezenfekte edilmesi,