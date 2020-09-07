Otobüs, metro ve metrobüslerde ayakta yolcu yasaklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplu taşıma açıklaması
Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasıyla ilgili son dakika gelişmeler, koronavirüs tedbirlerine yönelik alınan yeni kararlarla gündeme geldi. Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda en önemli başlığın pandemi olduğunu belirterek toplu taşımalarda ayakta yolcu alımına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Peki, otobüs, metro ve metrobüslerde ayakta yolcu yasaklandı mı? İşte, Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar.
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Koronavirüs pandemisine yönelik Kabine toplantısında ele alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. "Salgın tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tahdit etmeyi sürdürüyor." diyen Erdoğan, tüm illerde toplu taşımada ayakta yolcu alımına izin verilmeyeceğini söyleyerek, riskli illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına gidileceğini belirtti. İstanbul'da toplu taşıma kapasitesiyle ilgili değişiklik 3 Haziran tarihinde uygulamaya geçmişti.
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OTOBÜS, METRO, MİNİBÜS VE METROBÜSTE AYAKTA YOLCU YASAK MI?
Toplu taşımada ayakta yolcu alımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Her ilimizde ihtiyaçlara göre ilave alıyoruz. Bu çerçevede kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
Riskli illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir.
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İSTANBUL'DA OTOBÜS VE METROBÜSLERDE AYAKTA YOLCU KARARI DEĞİŞMİŞTİ
3 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınmasına karar vermişti.
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Metro ve raylı sistem araçlarında ise oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınması, şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınmasına karar verilmişti.