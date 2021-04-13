Gündem Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 22:32 | 13 Nisan 2021 - 22:32

Otobüs, metro, metrobüs ve minibüsler kaça kadar çalışacak? Toplu taşıma sefer saatleri için açıklama! İşte 14 Nisan İETT sefer saatleri

Toplu taşıma saatleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararların ardından gündeme geldi. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma kısıtlaması uygulanacak. Ramazan ayında hayata geçirilecek yasakların ardından İBB'den yapılan açıklamada, milyonların merak ettiği, otobüs, metro, metrobüs ve minibüsler kaça kadar çalışacak? sorusu yanıt buldu. İETT yeni sefer saatleri güncellemesine göre, çarşamba gününden itibaren yoğun saat uygulamasına geçilecek. İşte, 14 Nisan İETT çalışma saatleri ile ilgili bilgiler.