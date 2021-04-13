Otobüs, metro, metrobüs ve minibüsler kaça kadar çalışacak? Toplu taşıma sefer saatleri için açıklama! İşte 14 Nisan İETT sefer saatleri
Toplu taşıma saatleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararların ardından gündeme geldi. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma kısıtlaması uygulanacak. Ramazan ayında hayata geçirilecek yasakların ardından İBB'den yapılan açıklamada, milyonların merak ettiği, otobüs, metro, metrobüs ve minibüsler kaça kadar çalışacak? sorusu yanıt buldu. İETT yeni sefer saatleri güncellemesine göre, çarşamba gününden itibaren yoğun saat uygulamasına geçilecek. İşte, 14 Nisan İETT çalışma saatleri ile ilgili bilgiler.
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İETT çalışma saatleri İBB'den gelen açıklama ile güncellendi. Koronavirüs vaka sayılarının tüm ülkede 60 binlere dayanmasının ardından, Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği toplu taşıma seferleri 14 Nisan Çarşamba gününden itibaren değişti. İBB'nin açıklamasına göre, tüm toplu taşıma sistemleri sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) hizmet verecek. Öte yandan yapılan açıklamada, 65 yaş üzeri ve 18 yaş altının İstanbulkarları Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ulaşıma kapatılacağı bildirildi.
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OTOBÜSLER, METO, METROBÜSLER KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da toplu ulaşımla ilgili yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı.
Twitter'dan paylaşım yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbullu hemşerilerimizin dikkatine. Cumhurbaşkanlığınca alınan yeni pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, İBB tarafından İstanbul’da toplu ulaşımla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır." notunu düştü.
İşte İstanbul'da Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kısmi kapanma kararları:
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* İBB olarak, toplu ulaşımda yarın itibarıyla "yoğun saat" uygulamasına geçilecektir.
* Tüm toplu taşıma sistemleri sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) tam kapasite hizmet verecektir.
* 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın İstanbulkarları Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ulaşıma kapatılacaktır.
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65 YAŞ VE 18 ALTINA KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlara toplu taşıma yasağı getirildiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; "Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. " ifadesini kullanmıştı.