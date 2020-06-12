Otobüs bilet fiyatları ne zaman düşecek?

"TAVAN FİYAT UYGULAMASI KALKABİLİR" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlemeyle vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



Karaismailoğlu, normalleşme sürecinin Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirterek, beklenen sonuçları almaları nedeniyle yeni bir düzenlemeye gideceklerini bildirdi.



Vatandaşların haklarını korumak için gereken tüm düzenlemeleri geciktirmeden yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu "Bu tebliği de yayımlayarak vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlayacağız. Hatta sürecin seyrine göre mevcut tebliğin 31 Temmuz'dan önce yürürlükten kaldırılması ve tavan-taban fiyat uygulamasına son verilmesi de mümkün." dedi.



Türkiye'nin Kovid-19 salgını karşısında verdiği "Milli Mücadele"nin dünya ülkelerinin hayranlıkla takip ettiği bir süreç olarak kaydedildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları ifade etti:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak bu zorlu süreci de atlatacağız. Vatandaşımızın bu dönemde göstermiş olduğu anlayış ve sabır aslında başarımızı katlayan en önemli faktörlerin başında geliyor. Bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Vatandaş için üretiyor, onlara hizmet ediyoruz."



