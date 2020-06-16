Otobüs bilet fiyatları ne kadar? İşte fiyat listesi

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın tavan fiyat güncellemesi ile otobüs bileti fiyatları düştü. Biletler artık 70 TL ile 375 TL arasında değişen rakamlarla satılıyor. Bu durumda en fazla yüzde 50 kapasite ile hareket edebilen otobüsler biraz daha fazla yolcu alabilecek. Bu da fiyatlara yansıyabiliyor.



Yeni düzenlemede tavan fiyatlar, 101-115 km için 70 TL, 2 bin ve üzeri kilometreler için 375 TL arasında değişiyor. Yaptığımız fiyat araştırmasında daha önce 160 TL tavan fiyat sınırı konulan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatı en fazla 120 TL oldu."



Otobüs yolculukları için de HES kodu şart



Öte yandan, otobüs yolculukları için de HES kodu alınması gerekiyor. 0-2 yaş bebekler için HES kodu zorunluluğu olmasa da tüm yaş grupları için bilet satın alırken HES kodu almak zorunlu. 65 yaş üzeri vatandaşlar için ayrıca Seyahat İzin Belgesi alma uygulaması da devam ediyor. Bilet alırken kullanılan HES kodunu yolculuk boyunca da yolcunun yanında bulundurması gerekiyor.



Açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle birlikte fiyat değişimi şöyle oldu:



Rota



Antalya-Ankara



Eski Fiyat 140 TL



Yeni Fiyat 120 TL



İstanbul-Antalya



Eski Fiyat 200 TL



Yeni Fiyat 165 TL



İstanbul – Bodrum



Eski Fiyat 225 TL



Yeni Fiyat 165 TL



Ankara – Trabzon



Eski Fiyat 200 TL



Yeni Fiyat 140 TL



Van-İstanbul



Eski Fiyat 280 TL



Yeni Fiyat 200 TL



İzmir-Şanlıurfa



Eski Fiyat 250 TL



Yeni Fiya t200 TL



Konya – Siirt



Eski Fiyat 300 TL



Yeni Fiyat 200 TL



*Köprü ve otoyol ücretlerine göre fiyatlarda küçük farklılıklar olabilir.