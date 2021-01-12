Otlu peynirin sırrını uygulamalı eğitimlerle öğreniyorlar

"Van'da ilk kadın kooperatifini kuracağız" Eğitimlerin sonunda FAO'nun desteğiyle kentteki ilk kadın kooperatifini kuracaklarını anlatan Hakan, "Kentte otlu peynir yapımı farklılık gösteriyor. Başkale, Gevaş, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde peynir yapımında kullanılan otun ve kullanılan tuz oranının aynı olmadığını gördük. Önceden toprak küplerden yapılan otlu peynirin hem tadı hem de aroması çok güzeldi. Günümüzde otlu peynir plastik kaplarda yapılıyor. Peyniri yeniden toprak küplerde yaparak kaybolan o lezzeti yakalayacağız. Otlu peyniri, standardı olan ve markalaşmış bir ürün haline getireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla peynirde kullanılan tuz ve ot miktarı peynirin konulacağı küplerin üzerine yazılacak. Bu küplere Van Kalesi, Van Kedisi, Van Gölü ve Akdamar Adası figürlerini işleyerek dünya pazarına sunacağız." ifadelerini kullandı.