Otizm nedir? Dünya Otizm Farkındalık Günü! mesajlar ile hatırlatılıyor

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.



Otizmi yaşayan ve farkında olan herkesle otizmin farkındayız. Otizm hastalık değil, farklılıktır.



Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.



"Otizm seçim değil, ama farkında olmak senin seçimin." 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü



Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; “Otizme Mavi Işık Yak”



Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.Unutmayalım ki, engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kutlu Olsun.



Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim.Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.



Otizm bir hastalik değil, nörobiyolojik bir bozukluktur. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde sende Otizm’e mavi ışık yak..



Otizmin farkındayız, onların yanındayız. Otizmin tek tedavisi erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimdir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü.



Göz teması kuramayabilirim ama yüreğini hissederim.. Otizm eksiklik değil farklılıktır. Otizmin farkındayız ve Onların yanındayız...



