Otizm Farkındalık Günü nedir? Otizm Farkındalık Günü mesajları
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Nisan ayı başta olmak üzere tüm yıl boyunca yurt genelinde çeşitli farkındalık faaliyetleri düzenlenmekte ve sağlık personelinin, çocuk alanında çalışan diğer meslek gruplarının ve anne-babaların farkındalık düzeylerinin arttırılmasına yönelik eğitimler yapılmaktadır. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü(WHO), AB İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) ve Bakanlığımız işbirliğinde, geçici koruma altındaki bireylere yönelik sağlık hizmetlerinin sunulduğu Göçmen Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık personellerine Otizm farkındalık eğitimleri verilmeye devam etmektedir.
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2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
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Sessiz, içine kapanık, nasılsa konuşur gibi bazı yanlış inanışlar ya da toplum tarafından damgalanma kaygıları otizmli çocukların tanı ve tedavisinde gecikmelere yol açabilmektedir. Unutulmamalıdır ki Otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluktur.
Otizm ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir, her çocuğun klinik görünümü, tedavisi ve ilerleyişi aynı olmaz. En etkili tedavi yöntemi otizme yönelik özel eğitimdir. Otizmin tedavisine özel ilaç ya da aşı yoktur, ilaç tedavisi çoğunlukla otizme eşlik eden hırçınlık, aşırı hareketlilik, depresyon, yoğun takıntılar ve tekrarlayıcı hareketler için kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gerekir ki, güncel bilimsel verilere bakıldığında hiçbir alternatif tedavi yönteminin otizmi tedavi ettiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Ancak aileler bu yöntemlere başvurarak ciddi maddi kayıplara uğrayabilmektedir. Bu yöntemlere yönelmeden önce mutlaka bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından danışmanlık alınması gerekmektedir.
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Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinatörlüğünde 3 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazetede Yüksek Planlama Kurulu kararı olarak yayınlanmıştır. Hem söz konusu eylem planı hem de Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planımızın faaliyetlerinden olan erken tanı, tedavi ve müdahale zincirinin kurulması amacıyla, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı oluşturulmuştur. Program kapsamında İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde, ruh sağlığı birim/şubelerinde belirli personeller ve kamu/üniversite hastanelerinde görev alan çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları işbirliğinde ekipler kurulmuştur.
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Otizm Farkındalık Günü mesajları
Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.
Otizmi yaşayan ve farkında olan herkesle otizmin farkındayız. Otizm hastalık değil, farklılıktır.
Onlar baharın en güzel renkleri, en güzel mavisi Mavi kalp Otizm hastalık değil, farklılıktır.. Farklı düşünenler fark yaratırlar..
Beni değiştirmeye çalışma Beni far ket Beni kabul et Benim yanımda ol.
Farkındalık demek; bilmek, olduğu gibi görmek, anlayışlı bir tutum geliştirmek demek. Siz de otizmi fark edin, görmezden gelmeyin! Farkındayız Yanlarındayız..
Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.
"Otizm seçim değil, ama farkında olmak senin seçimin." 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; “Otizme Mavi Işık Yak”
Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.Unutmayalım ki, engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kutlu Olsun.
Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim.Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.
Otizm bir hastalik değil, nörobiyolojik bir bozukluktur. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde sende Otizm’e mavi ışık yak..
Otizmin farkındayız, onların yanındayız. Otizmin tek tedavisi erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimdir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü.
Göz teması kuramayabilirim ama yüreğini hissederim.. Otizm eksiklik değil farklılıktır. Otizmin farkındayız ve Onların yanındayız...
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Otizm engel değil sadece farklılıktır....Her güzel şey bir çocuğu sevmekle başlar.
Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda; bazen aynı yolla, bazen farklı yolla.Otizm Eksiklik Değil Farklılıktır. Otizmin Farkındayız ve Onların Yanındayız.
“Dünyayı sevgi paklar”Bugün 2 Nisan, Dünya Otizm Farkındalık Günü
Otizm engel değil, farklılıktır. Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen farklı anda. Bazen aynı yolla, bazen farklı...Otizmin farkındayız, onların yanındayız! Lütfen, otizmi bir eksiklik olarak değil,farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışalım.