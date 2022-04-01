Otizm Farkındalık Günü ne zaman? Otizm Farkındalık Günü mesajları

Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.Unutmayalım ki, engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kutlu Olsun.



Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim.Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.



Otizmin farkındayız, onların yanındayız. Otizmin tek tedavisi erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimdir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü.



Göz teması kuramayabilirim ama yüreğini hissederim.. Otizm eksiklik değil farklılıktır. Otizmin farkındayız ve Onların yanındayız...



Otizm engel değil sadece farklılıktır....Her güzel şey bir çocuğu sevmekle başlar.



Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda; bazen aynı yolla, bazen farklı yolla.Otizm Eksiklik Değil Farklılıktır. Otizmin Farkındayız ve Onların Yanındayız.



“Dünyayı sevgi paklar” Bugün 2 Nisan, Dünya Otizm Farkındalık Günü



Otizm engel değil, farklılıktır. Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen farklı anda. Bazen aynı yolla, bazen farklı...Otizmin farkındayız, onların yanındayız! Lütfen, otizmi bir eksiklik olarak değil, farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışalım.