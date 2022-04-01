Otizm Farkındalık Günü ne zaman? Otizm Farkındalık Günü mesajları

2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.
Otizmi yaşayan ve farkında olan herkesle otizmin farkındayız. Otizm hastalık değil, farklılıktır.
Onlar baharın en güzel renkleri, en güzel mavisi
Otizm hastalık değil, farklılıktır.
Farklı düşünenler fark yaratırlar..
Beni değiştirmeye çalışma
Beni far ket
Beni kabul et
Benim yanımda ol.
Farkındalık demek; bilmek, olduğu gibi görmek, anlayışlı bir tutum
geliştirmek demek. Siz de otizmi fark edin, görmezden gelmeyin!
Farkındayız Yanlarındayız..
Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.
"Otizm seçim değil, ama farkında olmak senin seçimin." 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; “Otizme Mavi Işık Yak”
Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.Unutmayalım ki, engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kutlu Olsun.
Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim.Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.
Otizmin farkındayız, onların yanındayız. Otizmin tek tedavisi erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimdir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü.
Göz teması kuramayabilirim ama yüreğini hissederim.. Otizm eksiklik değil farklılıktır. Otizmin farkındayız ve Onların yanındayız...
Otizm engel değil sadece farklılıktır....Her güzel şey bir çocuğu sevmekle başlar.
Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda; bazen aynı yolla, bazen farklı yolla.Otizm Eksiklik Değil Farklılıktır. Otizmin Farkındayız ve Onların Yanındayız.
“Dünyayı sevgi paklar” Bugün 2 Nisan, Dünya Otizm Farkındalık Günü
Otizm engel değil, farklılıktır. Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen farklı anda. Bazen aynı yolla, bazen farklı...Otizmin farkındayız, onların yanındayız! Lütfen, otizmi bir eksiklik olarak değil, farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışalım.