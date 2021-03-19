Ötenazi hangi ülkelerde yasal? İşte ötenazinin yasal olduğu ülkeler

ÖTENAZİ HANGİ ÜLKELERDE YASAL? İspanya’nın da ötenazi hakkını kabul etmesiyle birlikte gözler yasal olan diğer ülkelere çevrildi. 2001’de Hollanda, 2002’de Belçika, 2009 Şubat’da da Lüksemburg ötanaziyi yasalaştırdı. Dünya genelinde ise Adana, Kanada ve ABD’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde de aktif ötanazi uygulanabiliyor.



Bununla birlikte, bu ülkelerde ötanazinin uygulanması için uyulması gereken belirli şartlar ve prosedürler vardır. Pasif ötanazi, aktif ötanaziye oranla, daha yaygın bir şekilde farklı ülkelerde uygulanmaktadır.