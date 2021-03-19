Ötenazi hangi ülkelerde yasal? İşte ötenazinin yasal olduğu ülkeler
Ülkede 20 yılı aşkın süredir siyasi tartışmalara neden olan ötanazi yasası, İtalya’da geçti. İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle hazırlanan, ötanazinin yasallaştırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Söz konusu gelişme ardından ötenazi ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, ötenazi ne demek?
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Avrupa Birliği üyesi İspanya’da, sol koalisyon hükümetinin girişimiyle hazırlanan, ötanazinin yasallaştırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. İspanya, ötenazinin yasallaştığı sekizinci ülke oldu.
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ÖTENAZİ NE DEMEK?
Ötanazi, uygulanma yöntemlerine göre “aktif ötanazi” ve “pasif ötanazi” alt başlıklarına ayrılıyor. Aktif ötanazide, hastanın sakinleştirilmesinin ardından hekim tarafından ölümü sağlayan tıbbi yöntem veya ilaç uygulanır. Pasif ötanazide tıbbın iyileştiremeyeceği hastalara hekim müdahaleyi kesiyor ve ölüm süreci hızlanıyor.
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TCK’da ötanazi sözcüğü geçmiyor. Ancak eylemin yapılışına göre Türk Ceza Yasası’nın 81. (kasten adam öldürme) ve 83. maddeleri (kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi) kapsamında değerlendirilebilir. Ancak ümitsiz hastalarda pasif ötanazi bütün dünyada tolere edilen bir uygulama.
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ÖTENAZİ HANGİ ÜLKELERDE YASAL?
İspanya’nın da ötenazi hakkını kabul etmesiyle birlikte gözler yasal olan diğer ülkelere çevrildi. 2001’de Hollanda, 2002’de Belçika, 2009 Şubat’da da Lüksemburg ötanaziyi yasalaştırdı. Dünya genelinde ise Adana, Kanada ve ABD’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde de aktif ötanazi uygulanabiliyor.
Bununla birlikte, bu ülkelerde ötanazinin uygulanması için uyulması gereken belirli şartlar ve prosedürler vardır. Pasif ötanazi, aktif ötanaziye oranla, daha yaygın bir şekilde farklı ülkelerde uygulanmaktadır.