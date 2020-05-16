Oteller ne zaman açılacak, plajlar ve sahiller açılacak mı? Bakan Ersoy'dan turizm açıklaması

BU YAZ TATİL YAPILACAK MI? TÜRKİYE: Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara Denizi sahilleri, antik kentleriyle Avrupa ülkelerinin de gözde tatil ülkesi olan Türkiye turizm sezonunu açmak için önemli hazırlıklar yapıyor. Korona önlemleri yavaş yavaş gevşetiliyor. Mayıs sonunda iç turizmin, temmuzda ise dış turizmin adım adım başlaması planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Mayıs sonu itibariyle ufak ufak başlayacağız turizm trafiğine” dedi. Oteller turizme açılması için sertifika alacak. Sertifikayı almak için 132 kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Bu kriterlerin başında 1.5 metre sosyal mesafe, sıkı hijyen önlemleri ve personelin pandemi eğitimi alması geliyor. Tüm bu kriterler düzenli denetlenecek ve sertifikalar buna göre her ay yenilenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca Dışişleri Bakanlığıyla birlikte Türkiye’ye yolcu trafiği yapan ülkelere birer niyet mektubu hazırladı. Davet içerikli niyet mektubunda sertifikasyon detayları, Türkiye’nin sağlık altyapısı, yoğun bakım yatak ve ambulans sayıları detaylı yer alıyor.