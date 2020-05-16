Oteller ne zaman açılacak, plajlar ve sahiller açılacak mı? Bakan Ersoy'dan turizm açıklaması
Otellerin açılacağı tarih, corona virüsü nedeniyle tatil planlarını erteleyenlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Kademeli olarak başlayan normalleşme takviminde, oteller ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı belli netlik kazanmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son dakika yaptığı açıklamada, turizmin başlayacağı tarih hakkında ön görülerde bulundu. Peki, yaz tatilinde oteller açılacak mı? Turizm ne zaman başlar? İşte, o konuyla ilgili Bakan Ersoy'un açıklamasından öne çıkanlar...
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Corona virüs salgınıyla kapatılan AVM'ler kuaför ve berberler 11 Mayıs tarihinde açıldı. Normalleşme planı çerçevesinde ikinci aşamada ise lokanta ve restoranların açılışı gündeme gelecek. Süreç kademeli olarak işlerken sahiller ve plajların açılıp açılmayacağı yaz tatili planı uyan binlerce kişinin yanıt aradığı başlıca konulardan oldu. Peki, turizm ne zaman başlar? Bu yaz sahiller ve plajlar açılacak mı? İşte, o konuyla ilgili önemli bilgiler...
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TURİZM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, şunları söyledi;
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Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz.
"(Kovid-19 süreci) Otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı.
(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum.
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BU YAZ TATİL YAPILACAK MI?
TÜRKİYE: Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara Denizi sahilleri, antik kentleriyle Avrupa ülkelerinin de gözde tatil ülkesi olan Türkiye turizm sezonunu açmak için önemli hazırlıklar yapıyor. Korona önlemleri yavaş yavaş gevşetiliyor. Mayıs sonunda iç turizmin, temmuzda ise dış turizmin adım adım başlaması planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Mayıs sonu itibariyle ufak ufak başlayacağız turizm trafiğine” dedi. Oteller turizme açılması için sertifika alacak. Sertifikayı almak için 132 kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Bu kriterlerin başında 1.5 metre sosyal mesafe, sıkı hijyen önlemleri ve personelin pandemi eğitimi alması geliyor. Tüm bu kriterler düzenli denetlenecek ve sertifikalar buna göre her ay yenilenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca Dışişleri Bakanlığıyla birlikte Türkiye’ye yolcu trafiği yapan ülkelere birer niyet mektubu hazırladı. Davet içerikli niyet mektubunda sertifikasyon detayları, Türkiye’nin sağlık altyapısı, yoğun bakım yatak ve ambulans sayıları detaylı yer alıyor.
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OTELLERDE NASIL ÖNLEMLER ALINACAK?
AÇIK BÜFE SUNUMU: Oteller aldıkları sertifikaları tesise asacak. Sertifikanın bir barkodu olacak. Misafirler cep telefonlarıyla barkodu okutup otelin koronaya karşı aldığı önlemler ve denetleme sonuçlarını görebilecek. Otelde açık büfe kalacak, sadece sunum şekli değişecek. Büfede aşçı duracak ve herkese istediği yemeği tabağına aşçı koyacak. Plajlarda da 1.5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak. Odalar, çıkan kişiden sonra 4-8 saat arası havalandırılacak. Çarşaflar tek kullanımlı olacak. Odaların temizliği ultraviyole ışınları ile gözden geçirilecek. Personelin sağlığı takipte olacak. Her hizmet sonrası dezenfeksiyon uygulanacak. Antalya havaalanı başta olmak üzere tüm merkezi havaalanları, Kapıkule ve İpsala karayolu gümrük kapılarında sağlık bakanlığı test merkezleri kuracak. Her yolcu pasaport kontrolünden önce korona testinden geçecek. Test 2-3 dakika sürecek. Yolcunun Türkiye’deki adresi kaydedilecek. Test sonuçları 5-6 saat içinde sonuçlanacak. Testin pozitif çıkması durumunda yolcuya Türkiye’deki adresinden ulaşılacak.