ÖSYM'den yanıt bekleniyor: Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları AİS üzerinden öğreniliyor
Üniversite tercih sonuçları için bekleyişini sürdüren binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada. YKS'den aldıkları puanlar ve sıralamalar doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, üniversite tercih sonuçlarını AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntüleyebilecek. Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçlarında son durum ne?
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YKS tercih sonuçları ve üniversite kayıtlarında son durum üniversite adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, 2020 üniversite tercihleri ne zaman sonuçlanacak, YKS yerleştirmeleri için sonuç tarihi belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte YKS tercih sonuçları ve üniversite kayıtlarında son durum...
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Tercih ettikleri üniversiteye yerleşip yerleşemeyeceklerini merak eden binlerce üniversite adayının gözü kulağı YKS tercih sonuçlarındaki son durumda. Üniversite yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar, sık sık ÖSYM'nin resmi sayfasını ziyaret ediyor.
YKS tercih sürecinin sona ermesi ardından üniversite yerleştirme sonuçları için bekleyiş başladı. Baraj puanına ulaşan öğrenciler, istediklerini üniversite bölümlerine yerleşmek için ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihlerini gerçekleştirdiler. YKS tercih sonuçları için kesin bir tarih bilgisi gelmedi ancak üniversite kayıt tarihleri dikkate alındığında, sonuç duyurusunun bu ay sonuna kadar gelmesi bekleniyor.
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YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.