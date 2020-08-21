ÖSYM'den yanıt bekleniyor: Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları AİS üzerinden öğreniliyor

YKS tercih sonuçları ve üniversite kayıtlarında son durum üniversite adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, 2020 üniversite tercihleri ne zaman sonuçlanacak, YKS yerleştirmeleri için sonuç tarihi belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte YKS tercih sonuçları ve üniversite kayıtlarında son durum...



YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Tercih ettikleri üniversiteye yerleşip yerleşemeyeceklerini merak eden binlerce üniversite adayının gözü kulağı YKS tercih sonuçlarındaki son durumda. Üniversite yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar, sık sık ÖSYM'nin resmi sayfasını ziyaret ediyor.



YKS tercih sürecinin sona ermesi ardından üniversite yerleştirme sonuçları için bekleyiş başladı. Baraj puanına ulaşan öğrenciler, istediklerini üniversite bölümlerine yerleşmek için ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihlerini gerçekleştirdiler. YKS tercih sonuçları için kesin bir tarih bilgisi gelmedi ancak üniversite kayıt tarihleri dikkate alındığında, sonuç duyurusunun bu ay sonuna kadar gelmesi bekleniyor.