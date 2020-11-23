ÖSYM'den son dakika KPSS duyurusu: KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı
ÖSYM'den son dakika KPSS duyurusu geldi. ‘Genel Yetenek’ ve ‘Genel Kültür’ testlerini içeren KPSS ortaöğretim sınavının soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. Bu gelişme ardından KPSS sonuçları için de araştırmalar hız kazandı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi ve KPSS soruları-cevap anahtarına ulaşabileceğiniz link...
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1
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KPSS ortaöğretim sınavı 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verildi.
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KPSS ortaöğretim sınavına giren adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınavda çıkan soruların yayınlanacağı tarih oldu. KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları aralık ayında açıklanacak. Sonuç tarihi öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyenler adaylar, KPSS soruları ve cevaplarının yayınlanacağı zamanı araştırıyordu. ÖSYM 22 Kasım tarihli KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarını 23 Kasım'da erişime açtı.
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KPSS SORULARI VE CEVAP DUYURUSU
22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.