ÖSYM'den son dakika KPSS duyurusu: KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı

KPSS ortaöğretim sınavına giren adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınavda çıkan soruların yayınlanacağı tarih oldu. KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları aralık ayında açıklanacak. Sonuç tarihi öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyenler adaylar, KPSS soruları ve cevaplarının yayınlanacağı zamanı araştırıyordu. ÖSYM 22 Kasım tarihli KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarını 23 Kasım'da erişime açtı.