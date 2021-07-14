ÖSYM'den son dakika KPSS açıklaması: KPSS-2021/1 tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı...

Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor. KPSS tercih sonuçlarına göre toplam 70 bin kişi tercih yaparken, yerleşen sayısı 1.020 oldu.