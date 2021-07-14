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Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 - 09:20 | 

ÖSYM'den son dakika KPSS açıklaması: KPSS-2021/1 tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı...

ÖSYM'den son dakika KPSS açıklaması geldi. 1-8 Temmuz tarihleri arasında yapılan KPSS tercihlerinin sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan duyuruda "KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" ifadeleri kullanıldı.

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Kamuda çalışmak isteyen adaylar 1-8 Temmuz tarihleri arasında KPSS tercih işlemlerini gerçekleştirmişti Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar KPSS tercih sonuçlarını bekliyordu. Beklenen duyuru geldi. ÖSYM KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor. KPSS tercih sonuçlarına göre toplam 70 bin kişi tercih yaparken, yerleşen sayısı 1.020 oldu.

3ÖSYM KPSS SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM KPSS SONUÇ DUYURUSU

01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

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Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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