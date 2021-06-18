ÖSYM'den son dakika İSG duyurusu geldi... İSG sınavı sonuçları açıklandı
İSG sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM son dakika paylaşımıyla adayları bilgilendirdi. İSG sonuçları takvimde belirtilen tarihten günler önce erişime açıldı. Bu yılın takvimine göre İSG sonuçları 24 Haziran'da erişime açılacaktı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1), 09 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşmişti. İşte İSG sınavı sonuçlarına ilişkin detaylar...
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ÖSYM, son dakika duyurusuyla İSG sonuçlarının açıklandığını bildirdi. "2021-İSG/1 Sınav Sonuçları Açıklandı" başlığıyla verilen duyuruya tıklayan adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8240 adresinden sonuçları görüntüleyebilecek.
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İSG sonuçları beklenen tarihten günler önce paylaşıldı. ÖSYM takviminde sınav sonuçlarının 24 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu.
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30 Mayıs 2021 Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları online sistem üzerinden takip edilebiliyor.
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İSG SONUCUNA İTİRAZ
İTİRAZ 10 GÜN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞECEKSınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde her bir dilekçede bir soruya itiraz ve her bir soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücretiyatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi hesabına yatırmaları gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır.