ÖSYM'den son dakika EKYS açıklaması - 2021-MEB-EKYS sonuçları açıklandı
ÖSYM'den son dakika EKYS açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. Adaylar, EKYS sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Mart 2021'de uygulanan 2021-MEB-EKYS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.
Öte yandan, adaylar 2021-MEB-EKYS cevap anahtarlarına da "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.
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EKYS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre EKYS sonuçları nisan ayında açıklanacak. 14 Mart tarihinde gerçekleşen 2021 MEB EKYS sınavı sonuçları 7 Nisan tarihinde açıklanacak.
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EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sınavlar pandemi önlemleriyle birlikte yüz yüze olarak gerçekleşti. Sonuçlar ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adayların adreslerine ise yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.