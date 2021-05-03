MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖSYM'den son dakika duyurusu: Hangi sınavları erteledi? İSG ve e- YDS’nin yeni tarihleri açıklandı
GeriGündem ÖSYM'den son dakika duyurusu: Hangi sınavları erteledi? İSG ve e- YDS’nin yeni tarihleri açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 03 Mayıs 2021 - 15:07 | 

ÖSYM'den son dakika duyurusu: Hangi sınavları erteledi? İSG ve e- YDS’nin yeni tarihleri açıklandı

ÖSYM'den sınavlara ilişkin son dakika duyurusu geldi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre mayıs ayında yapılacak 3 sınav ertelendi. Daha önce yayınlanan genelde tam kapanma sürecinde ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacakların muaf tutulacağına yer verilmişti. Yeni kararla 2021-İSG/1, e-YDS 2021/4, ve e-YDS 2021/5 sınavları ertelendi. Peki, ertelenen sınavlar (2021-İSG/1, e-YDS 2021/4, ve e-YDS 2021/5) ne zaman yapılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Milli Eğitim Bakanlığının 3 Mayıs'ta yapılacak sınavları ertelemesi ardından bir erteleme kararı da ÖSYM'den geldi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2021-İSG/1, e-YDS 2021/4, ve e-YDS 2021/5 sınavlarını ertelendiğini duyurdu. Erteleme duyurusu ardından gözler bu sınavların yeni tarihine çevrildi.

2

ÖSYM ertelenen sınavların yeni tarihlerini duyurular sayfasından paylaşarak adayları bilgilendirdi. Yapılan erteleme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

3

8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/4 İngilizce) 22 Mayıs 2021 tarihinde,

9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) 23 Mayıs 2021 tarihinde,

9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihindeyapılmasına ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

4
5

2021 Yılı ÖSYM Sınav Takvimi bu doğrultuda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi