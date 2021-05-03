ÖSYM'den son dakika duyurusu: Hangi sınavları erteledi? İSG ve e- YDS’nin yeni tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının 3 Mayıs'ta yapılacak sınavları ertelemesi ardından bir erteleme kararı da ÖSYM'den geldi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2021-İSG/1, e-YDS 2021/4, ve e-YDS 2021/5 sınavlarını ertelendiğini duyurdu. Erteleme duyurusu ardından gözler bu sınavların yeni tarihine çevrildi.