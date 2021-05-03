ÖSYM'den son dakika duyurusu: Hangi sınavları erteledi? İSG ve e- YDS’nin yeni tarihleri açıklandı
ÖSYM'den sınavlara ilişkin son dakika duyurusu geldi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre mayıs ayında yapılacak 3 sınav ertelendi. Daha önce yayınlanan genelde tam kapanma sürecinde ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacakların muaf tutulacağına yer verilmişti. Yeni kararla 2021-İSG/1, e-YDS 2021/4, ve e-YDS 2021/5 sınavları ertelendi. Peki, ertelenen sınavlar (2021-İSG/1, e-YDS 2021/4, ve e-YDS 2021/5) ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığının 3 Mayıs'ta yapılacak sınavları ertelemesi ardından bir erteleme kararı da ÖSYM'den geldi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2021-İSG/1, e-YDS 2021/4, ve e-YDS 2021/5 sınavlarını ertelendiğini duyurdu. Erteleme duyurusu ardından gözler bu sınavların yeni tarihine çevrildi.
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ÖSYM ertelenen sınavların yeni tarihlerini duyurular sayfasından paylaşarak adayları bilgilendirdi. Yapılan erteleme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
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8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/4 İngilizce) 22 Mayıs 2021 tarihinde,
9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) 23 Mayıs 2021 tarihinde,
9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihindeyapılmasına ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
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2021 Yılı ÖSYM Sınav Takvimi bu doğrultuda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.