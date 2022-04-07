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ÖSYM'den son dakika ALES sınav giriş belgesi açıklaması... ALES sınav yerleri açıklandı

#Ales#Ales Sınav Yerleri#Ales Yerleri

ÖSYM'den son dakika ALES sınav giriş belgesi açıklaması geldi. Sınav tarihine kısa bir süre kala 2022-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

1/3ÖSYMden son dakika ALES sınav giriş belgesi açıklaması... ALES sınav yerleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Nisan'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM adayları resmi internet sitesi ve Twitter adresinden bilgilendirdi.

2/3ÖSYMden son dakika ALES sınav giriş belgesi açıklaması... ALES sınav yerleri açıklandı

Adaylar, ALES sınav giriş belgesini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 7 Nisan'da saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

3/3ALES DUYURUSU

ALES DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan duyuruda "17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

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#Ales#Ales Sınav Yerleri#Ales Yerleri