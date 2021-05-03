ÖSYM'den son dakika ALES duyurusu: ALES soruları ve cevapları yayınlandı
ÖSYM'den son dakika ALES duyurusu geldi. 2021-ALES/1 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı. 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntülenebiliyor. ALES sonuçları ise 27 Mayıs tarihinde erişime açılacak.
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ALES soru -cevap duyurusu sınavdan bir gün sonra geldi. 2 Mayıs tarihinde gerçekleşen ALES/1'in soruları ve cevap anahtarı ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açıldı.
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ALES DUYURUSU
02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Mayıs 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
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ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.
PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK
ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.
Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
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ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
2021 Sınav takvimiyle ALES sonuçları için tarih verildi. Takvime göre ALES sonuçları mayıs ayının son günlerinde duyurulacak. 2 Mayıs tarihli ALES sonuçları, 27 Mayıs tarihinde açıklanacak. ALES sonuçları belirtilen tarihte AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak. Adaylar kişisel bilgileriyle, ALES sonuçlarını görüntüleyebilecek.