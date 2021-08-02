ÖSYM'den KPSS soru-cevap duyurusu: 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının soruları ve cevap anahtarı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.