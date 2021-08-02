ÖSYM'den KPSS soru-cevap duyurusu: 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının soruları ve cevap anahtarı
ÖSYM'den KPSS soru-cevap duyurusu geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümünün yayımlandığını duyurdu. İşte, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının soruları ve cevap anahtarları...
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.
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ÖSYM'DEN AÇIKLAMA
Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
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KPSS 2021 SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek.
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Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.