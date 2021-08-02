MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖSYM'den KPSS soru-cevap duyurusu: 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının soruları ve cevap anahtarı
GeriGündem ÖSYM'den KPSS soru-cevap duyurusu: 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının soruları ve cevap anahtarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 06:58 | 

ÖSYM'den KPSS soru-cevap duyurusu: 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının soruları ve cevap anahtarı

ÖSYM'den KPSS soru-cevap duyurusu geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümünün yayımlandığını duyurdu. İşte, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının soruları ve cevap anahtarları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.

2ÖSYMDEN AÇIKLAMA

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

3KPSS 2021 SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI

KPSS 2021 SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek.

4

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi