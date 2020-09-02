ÖSYM’den KPSS alan bilgisi için son dakika duyuru: KPSS sınav yerleri açıklandı – Sınav giriş belgesi görüntüleme
ÖSYM’den KPSS alan bilgisi için son dakika duyurusu geldi. ÖSYM'nin resmi internet adresi ve sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı duyuruda KPSS sınav giriş belgesinin erişime açıldığı bilgisine yer verildi. Peki, KPSS alan bilgisi sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte KPSS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı...
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KPSS alan bilgisi sınav yerleri oturumlarına kısa bir süre kala adayların sınava girecekleri yer bilgisi açıklandı. Adayların sınav günü yanında bulundurması zorunlu tutulan belgelerden biri olan KPSS sınav giriş belgesi 2 Eylül 2020 itibariyle ÖSYM AİS (Aday İşlemleri) ekranı üzerinden görüntülenebilecek.
12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2020-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, KPSS’ye girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Eylül 2020 tarihinde saat 15.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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KPSS ALAN BİLGİSİ TAKVİMİ
12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.