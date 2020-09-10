ÖSYM’den İç Denetçi Sınavı için duyuru: İç Denetçi Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM'DEN YAPILAN DUYURU 2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi),10 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 10 - 14 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.