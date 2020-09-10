ÖSYM’den İç Denetçi Sınavı için duyuru: İç Denetçi Sınavı başvuruları başladı
ÖSYM’den İç Denetçi Sınavı için duyuru geldi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan ÖSYM Prof.Dr.Halis AYGÜN, ‘10 Ekim tarihinde gerçekleştireceğimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim. ‘ ifadelerini kullandı. İşte İç Denetçi Sınavı başvuru kılavuzu ve sınavla ilgili ÖSYM’nin yaptığı duyuru….
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10 Ekim 2020 tarihinde yapılacak 2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) Duyurusu ÖSYM tarafından yayınlandı.
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ÖSYM'DEN YAPILAN DUYURU
2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi),10 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 10 - 14 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
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Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020 – İç Denetçi kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.