MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖSYM’den İç Denetçi Sınavı için duyuru: İç Denetçi Sınavı başvuruları başladı
GeriGündem ÖSYM’den İç Denetçi Sınavı için duyuru: İç Denetçi Sınavı başvuruları başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 10:16 | 

ÖSYM’den İç Denetçi Sınavı için duyuru: İç Denetçi Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM’den İç Denetçi Sınavı için duyuru geldi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan ÖSYM Prof.Dr.Halis AYGÜN, ‘10 Ekim tarihinde gerçekleştireceğimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim. ‘ ifadelerini kullandı. İşte İç Denetçi Sınavı başvuru kılavuzu ve sınavla ilgili ÖSYM’nin yaptığı duyuru….

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

10 Ekim 2020 tarihinde yapılacak 2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) Duyurusu ÖSYM tarafından yayınlandı.

2ÖSYMDEN YAPILAN DUYURU
Abone Olgoogle-news

ÖSYM'DEN YAPILAN DUYURU

2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi),10 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 10 - 14 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

3
Abone Olgoogle-news

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020 – İç Denetçi kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

İÇ DENETÇİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi