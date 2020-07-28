ÖSYM YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını duyurdu: YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? 2020 YKS tercih kılavuzu kısa yol

YKS tercih tarihi aralıkları belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS 2020 tercih kılavuzuyla sürece ilişkin detaylar açıklandı. YÖK Atlas tercih robotu ile geçtiğimiz yıla ilişkin 2 ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralamalarını görüntüleyecek olan üniversite adayları, TYT, AYT ve YDT'den aldıkları puana göre, bir yükseköğretim programına yerleşecek. İşte, 2020 YÖK Atlas tercih robotu ve YKS tercih tarihleriyle ilgili bilgiler.



ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLAMASI 2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.



