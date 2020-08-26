ÖSYM YKS tercih sonuçlarını bugün (26 Ağustos) açıklayacak mı? 2020 YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş

Ön lisans ve lisans programlarına yerleşecek adaylar, ÖSYM'den yapılacak sonuç duyurusunu bekliyor. Yapılan değerlendirmenin ardından 2020 YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada üniversite tercih sonuçları için bu haftayı işaret etti. Peki, YKS (üniversite) tercih sonuçları açıklandı mı? İşte YKS tercih sonuçlarında son durum...



YKS tercih sonuçları için heyecan giderek artıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. TYT, AYT, ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde düzenlenen sınava giren adaylar tercihlerini yayımlanan tercih kılavuzuna göre 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yaptılar. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite elektronik kayıtları ise 29 Ağustos tarihinden itibaren yapılabilecek.