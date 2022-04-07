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ÖSYM yanıtladı: 2022 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

#Msü#Msü Sonuçları#Ösym

27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci belirleme sınavına (MSÜ) katılım sağlayan öğrenciler sonuç duyurusuna odaklandı. Takvime göre, MSÜ sonuçları nisan ayında ÖSYM sonuç ekranından paylaşılacak. Öğrenciler, AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden sonuç sorgulaması yapabilecek. Peki, 2022 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İşte ÖSYM'nin sonuçlar için işaret ettiği tarih...

1/3ÖSYM yanıtladı: 2022 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimiyle MSÜ sınav sonuç tarihi adaylarla paylaşıldı. Bu yıl için belirlenen takvime doğrultusunda 2022 MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

2/3ÖSYM yanıtladı: 2022 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

3/3ÖSYM yanıtladı: 2022 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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#Msü#Msü Sonuçları#Ösym