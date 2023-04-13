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ÖSYM takvimi duyurdu: 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, erken mi açıklanacak? İşte, ÖSYM sınav sonucu sorgulama ekranı

Güncelleme Tarihi:

#MSÜ Sonuçları#MSÜ Sınav Sonuç Tarihi#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 10:01

MSÜ sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 2 Nisan tarihinde organize edilen Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları için gözler ösym.gov.tr adresine çevrildi. Sınava katılan öğrenciler ÖSYM sınav sonucu sorgulama ekranı üzerinden MSÜ sonuçlarına erişim sağlayabilecek. MSÜ sonuç ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlar ve sıralamaları yer alacak. Sınavların üzerinden 10 günden fazla zaman geçerken öğrenciler MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, açıklanan MSÜ sınav sonuç tarihi…

1/5ÖSYM takvimi duyurdu: 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, erken mi açıklanacak İşte, ÖSYM sınav sonucu sorgulama ekranı



MSÜ sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Kılavuzda yer alan bilgiye göre adaylara basılı veya mail yoluyla sonuçlar bildirilmeyecek. İnternet üzerinden duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. MSÜ sonuçlarında adayların puan hesaplaması yapabilmesi için ÖSYM tarafından belirlenen sınav kurallarına uymaları gerekmektedir. MSÜ değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Önce adayların oturumlardan ham puanları sonrasında ise genel puanları hesaplanacak. Adaylar, MSÜ’den elde ettikleri puanlarla 2 ve 4 yıllık kara, hava, deniz askeri okullarını tercih edebilecek. Peki 2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan takvim

2/5MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları 27 Nisan Perşembe günü erişime açılacak. Sınav sonuç ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar ile beraber doğru ve yanlış cevap sayıları görüntülenebilecek.

3/5MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

 Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

4/5SINAVIN GEÇERLİ OLMASI NEYE BAĞLIDIR

SINAVIN GEÇERLİ OLMASI NEYE BAĞLIDIR?

Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp

kodlaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Soru kitapçığı ve cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken

tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam

etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav

görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

5/5MSÜ SINAVINDA 4 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRU YANITI GÖTÜRECEK Mİ

MSÜ SINAVINDA 4 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRU YANITI GÖTÜRECEK Mİ?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

 

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap

sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart

sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. 

Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek

adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır. 

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#MSÜ Sonuçları#MSÜ Sınav Sonuç Tarihi#ÖSYM