ÖSYM sınav takvimi yayımlandı! 2022 KPSS, YKS, ne zaman yapılacak? KPSS, YKS başvuru ve sınav tarihi
ÖSYM sınav takvimi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bu açıklama ile beraber 2022 KPSS ve YKS tarihleri de belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2022 yılında ÖSYM Başkanlığımız tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı Sınav Takvimine https://osym.gov.tr sitemizden erişebilirsiniz.’ açıklamasını yaptı. İşte sınav tarihleri
KPSS ve YKS tarihleri, 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ÖSYM sınav takviminin yayımlandığı duyuruldu. Buna göre 2022 YKS başvuruları şubat ayında başlayacak. Sınav ise haziran ayında düzenlenecek.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI
ÖSYM sınav takvimine göre 2022 yılı sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre KPSS başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ