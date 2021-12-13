ÖSYM sınav takvimi yayımlandı! 2022 KPSS, YKS, ne zaman yapılacak? KPSS, YKS başvuru ve sınav tarihi

ÖSYM sınav takvimine göre 2022 yılı sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre KPSS başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.