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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 10:52,

ÖSYM sınav takvimi: DGS 2020 başvuru tarihleri açıklandı! DGS başvuruları ne zaman yapılacak?

DGS başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. ÖSYM takvimi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bu takvim içerisinde koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınavların başvuru tarihleri belli oldu. 9 Ağustos'ta yapılacak olan DGS’nin başvuru tarihleri de açıklandı. Peki DGS başvuru tarihi ne zaman?

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DGS başvuru tarihi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. DGS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile duyuruldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yapılan açıklamada sınav tarihlerinin ertelendiği açıklanmıştı. Peki DGS başvuruları ne zaman yapılacak?

2DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK
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DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS başvuruları 9 Haziran ve 17 Haziran tarihleri aralığında yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

3DGS NE ZAMAN YAPILACAK
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DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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