ÖSYM sınav takvimi: DGS 2020 başvuru tarihleri açıklandı! DGS başvuruları ne zaman yapılacak?

DGS başvuru tarihi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. DGS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile duyuruldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yapılan açıklamada sınav tarihlerinin ertelendiği açıklanmıştı. Peki DGS başvuruları ne zaman yapılacak?