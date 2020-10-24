ÖSYM KPSS sınav giriş yeri sorgulama ekranı - KPSS ön lisans sınavı kaç dakika sürecek?
2020-KPSS Ön Lisans sınav yerleri söz konusu sınava kısa süre kala gündeme geldi. 21 Ağustos-2 Eylül tarihinde başvuruları alınan ve 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sınavına katılacak olan adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden temin edecekler. Adaylar sınavın başlama saati olan 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, KPSS ön lisans sınavı kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM KPSS sınav giriş yeri sorgulama ekranı ve sınav süresiyle ilgili ayrıntılar.
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1
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KPSS Ön Lisans sınavı için son dakika gelişmeler takip ediliyor. 2 yıllık üniversite bölümlerinden mezun adayların katılacağı KPSS ön lisans sınavında, adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Heyecanla beklenen 2020 KPSS Ön Lisans sınavının süresi, 130 dakika olacak. İşte, KPSS Ön Lisans sınavıyla ilgili detaylar.
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KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA?
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır.
3
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Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar Cevap Kâğıdı’na işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, Cevap Kâğıdı’nda ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap Kâğıdı yerine Soru Kitapçığı’na yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
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KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA
KPSS ön lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.