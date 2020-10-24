Eğitim Haber Giriş: 24 Ekim 2020 - 00:05 | 24 Ekim 2020 - 00:05

ÖSYM KPSS sınav giriş yeri sorgulama ekranı - KPSS ön lisans sınavı kaç dakika sürecek?

2020-KPSS Ön Lisans sınav yerleri söz konusu sınava kısa süre kala gündeme geldi. 21 Ağustos-2 Eylül tarihinde başvuruları alınan ve 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sınavına katılacak olan adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden temin edecekler. Adaylar sınavın başlama saati olan 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, KPSS ön lisans sınavı kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM KPSS sınav giriş yeri sorgulama ekranı ve sınav süresiyle ilgili ayrıntılar.