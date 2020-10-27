ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? KPSS sonuçları için o tarih bekleniyor!
KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans sonuçları, önceki gün gerçekleşen sınav sonrasında araştırılmaya başlandı. Ön Lisans seviyesinde KPSS girişi yapan pek çok vatandaş, internet üzerinden bu konuda araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. ÖSYM 2020 sınav takviminde söz konusu sınavın değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. KPSS sonuçları ilerleyen haftalarda ÖSYM'nin AİS ekranından duyurulacak. İşte, 2020 KPSS ön lisans sonuçları tarihi.
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KPSS sonuçları, Ön Lisans düzeyinde sınava giren ve alacağı puanı merakla bekleyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Memur olmak için KPSS sürecine dahil olan pek çok vatandaş, işaretledikleri soruların doğru ya da yanlışlığını, bugün yayımlanan KPSS Ön Lisans soru ve cevap kitapçığı üzerinden test etti. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 26 Kasım tarihinde erişime açılacak. ÖSYM'nin iş yoğunluğuna göre sonuçları daha önce açıklaması halinde adaylar, sonuçları daha erken dönemde de öğrenme şansına sahip olacak.
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.