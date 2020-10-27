ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? KPSS sonuçları için o tarih bekleniyor!

KPSS sonuçları, Ön Lisans düzeyinde sınava giren ve alacağı puanı merakla bekleyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Memur olmak için KPSS sürecine dahil olan pek çok vatandaş, işaretledikleri soruların doğru ya da yanlışlığını, bugün yayımlanan KPSS Ön Lisans soru ve cevap kitapçığı üzerinden test etti. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler