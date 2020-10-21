osym.gov tr KPSS sonucu sorgulama ekranı için gözler ÖSYM'de: KPSS 2020 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları adaylar tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Memur adaylarının katılım sağladığı 2020 KPSS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Adaylar eylül ayında girdikleri KPSS sınavının sonucunu online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. 2020 KPSS sonuçları takvime göre ekim ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, KPSS 2020 sonuçları ne zaman, ekimin kaçında açıklanacak? İşte 2020 KPSS sonuç tarihi...



ÖSYM’nin bu yılki takvimine göre, 2020 KPSS sonuçları 23 Ekim tarihinde AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgileri sisteme girerek KPSS sonucunu görüntüleyebilecek.