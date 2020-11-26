osym.gov tr KPSS sonuç sorgulama ekranı için gözler ÖSYM'de! KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
KPSS sonuç sorgulama ekranı için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamada. Kamuda memur olmak isteyen adayların heyecanla beklediği 2020 KPSS önlisans sonuçları ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden duyurulacak. KPSS sonuçları için adaylar T.C kimlik numarası bilgileri ve ÖSYM şifresini kullanacak. KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kadrolar için açılan ilanlara puanları kapsamında adaylar başvurularını yapacak. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, osym.gov tr KPSS sonuç sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iki yıllık önlisans bölümü mezunlarına yönelik düzenlediği KPSS Önlisans sınavı, bu yıl geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İki yıl ara ile düzenlenen sınavın 2020 oturumuna katılım sağlayan yüz binlerce aday da sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sonuç tarihinin günler öncesindesin belli olmasına rağmen adaylar, bu yıl diğer sınavlarda olduğu gibi KPSS Önlisans sınavında da sonuçların erken açıklanabileceği beklentisine sahip. Peki, KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin organize ettiği KPSS Önlisans sınavı için sonuçlar bekleniyor. ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmenin ardından adaların erişimine açacağı 2020 KPSS Önlisans sonuçları, yüz binlerce iki yıllık üniversite mezunu memur adayının ve ailesinin gündeminde yer alıyor. KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kadrolar için açılan ilanlara puanları kapsamında başvuru yapacak adaylar, ÖSYM'den gelecek 'Sonuçlar açıklandı' haberine kilitlendi. ÖSYM takvimine göre sonuçlar 26 Kasım'da açıklanacak.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
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SONUÇLAR ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen bazı sınavların sonuçlarının belirtilen tarihten önce açıklanması, KPSS önlisans sonuç tarihi için de beklenti oluşturdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, erken açıklanan sınavlarda adayları bilgilendirmişti.
Bu hususta ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.