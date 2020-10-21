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HaberlerGündem Haberleriosym.gov tr KPSS sonuç sorgulama ekranı için gözler ÖSYM'de: 2020 KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Hürriyet
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Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 18:51 | 

osym.gov tr KPSS sonuç sorgulama ekranı için gözler ÖSYM'de: 2020 KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KPSS sonuçları açıklandı mı? Memur adaylarının katılım sağladığı KPSS sınav sonuçları için KPSS sonuç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte ÖSYM duyurular sayfasına ziyaretler artı. Adayların haftalar önce girdikleri KPSS sonucunu değerlendirmelerin tamamlanması ardından online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Söz konusu sınavın sonuçları, osym.gov tr KPSS sınav sonucu sorgulama ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Gözler şimdi ÖSYM'den gelecek son dakika KPSS sonuç açıklamasında. İşte ÖSYM duyurular sayfasından KPSS sonuçları için yapılan açıklama ve KPSS sonuç sorgulama ekranı.

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KPSS sınav sonuçları adaylar tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Memur adaylarının katılım sağladığı 2020 KPSS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Adaylar eylül ayında girdikleri KPSS sınavının sonucunu online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. 2020 KPSS sonuçları takvime göre ekim ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, KPSS 2020 sonuçları ne zaman, ekimin kaçında açıklanacak? İşte 2020 KPSS sonuç tarihi...

ÖSYM’nin bu yılki takvimine göre, 2020 KPSS sonuçları 23 Ekim tarihinde AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgileri sisteme girerek KPSS sonucunu görüntüleyebilecek.

2KPSS LİSANS SONUÇLARI DAHA ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ
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KPSS LİSANS SONUÇLARI DAHA ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

ÖSYM, bu yıl gerçekleştirdiği bazı sınavların sonuçlarını beklenen tarihten önce açıklamıştı. KPSS lisans sonuçları da ÖSYM’nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir. KPSS sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3KPSS SONUÇLARI İÇİN İSTENİLEN BİLGİLER
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KPSS SONUÇLARI İÇİN İSTENİLEN BİLGİLER

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği tüm sınavın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyuruluyor. KPSS lisans sınavına katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

4DİĞER KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN
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DİĞER KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

Lisans oturumları için bekleyiş sürerken diğer KPSS sınavları için de hazırlıklar devam ediyor. Peki, KPSS önlisans, ortaöğretim ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

5KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN UYGULANACAK
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KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN UYGULANACAK?

21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınan KPSS Önlisans başvuruları sonrasında sınav 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

6KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN UYGULANACAK
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KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN UYGULANACAK?

15-30 Eylül 2020 tarihlerinde başvuruları tamamlanan KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

7KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK, SINAV HANGİ TARİHTE
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KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK, SINAV HANGİ TARİHTE?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının başvuru işlemleri 6-16 Kasım 2020 tarihlerinde alınacak. Sınav ise 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

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