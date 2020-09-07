osym.gov.tr DGS cevapları görüntüleme ekranı: 2020 DGS cevap kağıtları erişime açıldı!

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'den yeni bir son dakika açıklama yapıldı. 9 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Dikey Geçiş Sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar DGS doğru ve yanlışlarını ÖSYM AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden görüntüleyebilecekler. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar DGS cevap kağıtlarına T.C kimlik numarası ile erişim sağlayacaklar. İşte, osym.gov.tr DGS cevapları görüntüleme ekranı ve cevap kağıtlarıyla ilgili ayrıntılar.
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Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının lisans öğrenimine devam etmek için katılım sağladığı 2020 DGS cevap kağıtları yayınlandı. 7 Eylül tarihinde DGS sonuçlarını öğrenen adaylar, "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek DGS aday cevaplarına erişim sağlayacaklar. Adaylar ayrıca soru numaralarını tıklayarak doğru cevapları ve kendilerinin vermiş oldukları yanıtları görüntüleyecekler. İşte, 2020 DGS cevapları.
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DGS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI YAYINLANDI
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
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DGS CEVAP KAĞITLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.
Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
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Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.