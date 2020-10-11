osym. gov tr ALES başvuru ekranı - 2020 ALES 2 başvuru ücreti saat ne zaman saat kaça kadar yatırılacak?
2020 ALES başvuru ekranı başvuru işlemlerinde son güne girilmesinin ardından adayların gündemine geldi. 2020 ALES başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden tamamlayacak olan adaylar, söz konusu sınavın başvuru ücretlerini ALES başvuru kılavuzunda yer alan bankalara yatıracaklar. ALES başvuru işlemleri 12 Ekim Pazartesi gününe kadar alınacak. Peki, ALES 2 başvuru ücreti ne zaman saat kaça kadar yatırılacak? İşte, osym. gov tr ALES başvuru ekranı ve başvuru tarihleriyle ilgili bilgiler.
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ALES başvuru işlemleri ÖSYM takvimine göre, 1 – 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tamamlanıyor. Üniversitelerdeki akademik kadrolara yerleşmek ve yüksek lisans eğitimlerini gerçekleştirmek isteyen adayların katılım sağlayacağı 2020 ALES 2 sınavının başvuru ücreti en geç 13 Ekim tarihine kadar yatırılacak. 12 Ekim saat 23.59'a kadar alınacak olan ALES başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile tamamlanacak. İşte, detaylar.
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ALES 2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM bilgisine göre, ALES başvuruları, 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
ALES 2 başvuru ücreti en son 13 Ekim 2020 tarihine kadar yatırılacak. 130,00 TL olan sınav başvuru ücreti ALES başvuru kılavuzunda yer alan bankalar aracılığı ile yatırılacak.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
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Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.
Başvurusunu yapmayan, herhangi bir nedenle başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.
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Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.