ÖSYM giriş E-Devlet ekranı: ÖSYM üniversite tercih bilgileri
ÖSYM öğrenci giriş ekranı aracılığıyla üniversite tercihleri kolayca yapılabilecek. Bu yıl 1 milyondan fazla öğrencinin tercih hakkına sahip olacağı süreçte, ÖSYM AİS ekranı büyük bir öneme sahip olacak. 5 Ağustos-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan üniversite tercihleri, üniversite adaylarının kontrolünde olacak. Peki, ÖSYM AİS şifresi olmayanlar E-Devlet ile nasıl giriş yapabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
ÖSYM AİS girişi E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Kendilerine tanınan tercih sayısı kadar işlemde bulunabilecek olan üniversite adayları, AİS şifresi ile de giriş yapabilecek. ÖSYM AİS şifresi olmayanlar ise E-Devlet seçeneğini kullanabilecek. İşte, E-Devlet ÖSYM AİS giriş ekranı hakkında detaylı bilgiler
ÖSYM E-DEVLET AİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle aşağıdaki linke tıklayınız.
Ekranın sağ üst köşesinde yer alan E-Devlet ile giriş yap butonuna tıklayınız.
AİS ekranına bu şekilde girişiniz gerçekleşmiş olacak.