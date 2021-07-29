ÖSYM giriş E-Devlet ekranı: ÖSYM üniversite tercih bilgileri

ÖSYM AİS girişi E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Kendilerine tanınan tercih sayısı kadar işlemde bulunabilecek olan üniversite adayları, AİS şifresi ile de giriş yapabilecek. ÖSYM AİS şifresi olmayanlar ise E-Devlet seçeneğini kullanabilecek. İşte, E-Devlet ÖSYM AİS giriş ekranı hakkında detaylı bilgiler