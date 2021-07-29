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Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 - 09:37 | 

ÖSYM giriş E-Devlet ekranı: ÖSYM üniversite tercih bilgileri

ÖSYM öğrenci giriş ekranı aracılığıyla üniversite tercihleri kolayca yapılabilecek. Bu yıl 1 milyondan fazla öğrencinin tercih hakkına sahip olacağı süreçte, ÖSYM AİS ekranı büyük bir öneme sahip olacak. 5 Ağustos-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan üniversite tercihleri, üniversite adaylarının kontrolünde olacak. Peki, ÖSYM AİS şifresi olmayanlar E-Devlet ile nasıl giriş yapabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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ÖSYM AİS girişi E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Kendilerine tanınan tercih sayısı kadar işlemde bulunabilecek olan üniversite adayları, AİS şifresi ile de giriş yapabilecek. ÖSYM AİS şifresi olmayanlar ise E-Devlet seçeneğini kullanabilecek. İşte, E-Devlet ÖSYM AİS giriş ekranı hakkında detaylı bilgiler

2ÖSYM E-DEVLET AİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR

ÖSYM E-DEVLET AİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle aşağıdaki linke tıklayınız.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan E-Devlet ile giriş yap butonuna tıklayınız.

AİS ekranına bu şekilde girişiniz gerçekleşmiş olacak.

ÖSYM AİS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

3TERCİHLER 13 AĞUSTOSA KADAR DEVAM EDECEK

TERCİHLER 13 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Aygün’ün paylaşımı şöyle:

“2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapacaklardır.

(YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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