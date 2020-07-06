ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl yapılır? AİS fotoğraf güncelleme işlemi!
ÖSYM fotoğraf güncelleme işlemini yaparak sınav başvurusunu tamamlamak isteyen binlerce vatandaş için ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den önemli bir açıklama geldi. ÖSYM fotoğraf güncelleme işlemi için sınav başvuru merkezlerine gitmez zorunda olan adayların, AİS üzerinden otomatik olarak fotoğraf güncelleme yapabileceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Başkan Aygün, işlem için gerekli olan adımları da aynı paylaşımı üzerinden açıkladı. Peki, ÖSYM fotoğraf güncelleme 2020 nasıl yapılır? İşte, ÖSYM fotoğraf güncelleme süreci ile ilgili merak edilen detaylı bilgiler
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ÖSYM fotoğraf güncelleme işlemi için öncelikle ÖSYM AİS ya da E-Devlet şifresine ihtiyaç duyacak olan adaylar, buna göre sonraki adıma geçebilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün ÖSYM fotoğraf güncelleme işlemi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde;
"Adaylarımızın başvuru işlemlerini kolaylaştırmak ve bu konudaki taleplerine çözüm üretmek için çalışıyoruz."
"Şubat ayında Aday İşlemleri Sistemi (ÖSYM AİS) mobil uygulamasını adaylarımızın kullanımına sunduk. Adaylarımız başvuru işlemleri başta olmak üzere tüm işlemlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilmektedir."
"Adaylarımız için önemli bir yeniliğimizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden fotoğraflarını kendileri güncelleyebilecekler."Devamı için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
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"T.C. Kimlik Kartı bulunan fakat sistemimizde güncel fotoğrafı olmayan adaylarımız fotoğraf güncelleme işlemleri için artık başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekler."
"Bu durumdaki adaylarımızın fotoğrafları sınavlara başvuruları esnasında T.C. Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir."
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ÖSYM AİS ekranına girerek fotoğrafınızı kontrol etmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.