ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl yapılır? AİS fotoğraf güncelleme işlemi!

ÖSYM fotoğraf güncelleme işlemi için öncelikle ÖSYM AİS ya da E-Devlet şifresine ihtiyaç duyacak olan adaylar, buna göre sonraki adıma geçebilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün ÖSYM fotoğraf güncelleme işlemi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde;



"Adaylarımızın başvuru işlemlerini kolaylaştırmak ve bu konudaki taleplerine çözüm üretmek için çalışıyoruz."



"Şubat ayında Aday İşlemleri Sistemi (ÖSYM AİS) mobil uygulamasını adaylarımızın kullanımına sunduk. Adaylarımız başvuru işlemleri başta olmak üzere tüm işlemlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilmektedir."



"Adaylarımız için önemli bir yeniliğimizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden fotoğraflarını kendileri güncelleyebilecekler."Devamı için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.