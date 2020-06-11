ÖSYM fotoğraf güncelleme 2020 nasıl yapılır? ÖSYM fotoğraf süresi dolmuş ise ne yapılmalı?

Sınav başvuru fotoğrafımı değiştirtmek istiyorum ne yapmalıyım? Sınav başvuru fotoğrafını değiştirtmek isteyen adaylar gerekçesi ile birlikte ÖSYM'ye bu durum ile ilgili olarak dilekçe göndermelidirler. ÖSYM; dilekçenizi inceleyecek ve uygun görüldüğü takdirde sınav fotoğrafınız reddedilecektir. Sınav fotoğrafı reddedilen adaylar bir ÖSYM sınav koordinatörlüğüne giderek reddedilmiş fotoğraflarını güncelletebileceklerdir.



ÖSYM sistemindeki fotoğrafınızın geçerlilik süresinin dolmasına 5 aydan daha kısa bir süre kalmış ise başvurunuz sırasında fotoğrafınız görevli tarafından çekilerek güncellenir.