ÖSYM fotoğraf güncelleme 2020 nasıl yapılır? ÖSYM fotoğraf süresi dolmuş ise ne yapılmalı?
ÖSYM fotoğraf güncelleme işlemini yaparak sınav başvurusunu tamamlamak isteyen binlerce vatandaş, bu işlemin nasıl gerçekleştirilebileceğini internet üzerinden araştırmaya başladı. ÖSYM fotoğraf güncelleme işlemi için öncelikle ÖSYM AİS ya da E-Devlet şifresine ihtiyaç duyacak olan adaylar, buna göre sonraki adıma geçebilecek. Peki, ÖSYM fotoğraf güncelleme 2020 nasıl yapılır? İşte, ÖSYM fotoğraf güncelleme süreci ile ilgili merak edilen detaylı bilgiler
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ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde ilk adım olarak başlayan fotoğraf güncelleme işlemi, sonraki adımlarda ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeyi gerektirebiliyor. Bu durum, kişinin ÖSYM sistemindeki fotoğraf güncelliğine göre değişiklik gösteriyor. Peki, ÖSYM fotoğraf güncelleme işlemi için adımlar nasıl olacak? İşte, o konu hakkında resmi bilgiler
ÖSYM FOTOĞRAF GÜNCELLEME 2020
Fotoğraf güncelleme işlemi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekiyor;
2-Giriş yaptığınız ekrandan sol altta kalan Fotoğraf bilgilerim yazısına tıklayın.
3-Burada fotoğrafınız onaylanmıştır uyarısını alıyorsanız, yeniden fotoğraf onaylatmanıza gerek kalmayacaktır. Eğer farklı bir uyarı alıyorsanız şu adımları uygulamanız gerekmektedir;
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Çekilen her fotoğraf ÖSYM tarafından kontrol edilmektedir. Fotoğrafınız ÖSYM tarafından reddedilmediği sürece çekim tarihinden itibaren 50 aydır.
ÖSYM tarafından fotoğrafınız uygun bulunmayarak reddedilmişse "Sınav Fotoğraf Güncelleme" süreci içerisinde fotoğrafınızı güncelletmeniz gerekmektedir. Sınav fotoğrafınızı, başvuru dönemi içerisinde fotoğrafınızın çekildiği başvuru merkezinde ücretsiz olarak güncelletebilirsiniz.
Ayrıca fotoğraf güncelleme süresi içerisinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde; 10 TL işlem ücreti ödeyerek reddedilen fotoğrafınızı güncelletebilirsiniz.
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Sınav başvuru fotoğrafımı değiştirtmek istiyorum ne yapmalıyım?
Sınav başvuru fotoğrafını değiştirtmek isteyen adaylar gerekçesi ile birlikte ÖSYM'ye bu durum ile ilgili olarak dilekçe göndermelidirler. ÖSYM; dilekçenizi inceleyecek ve uygun görüldüğü takdirde sınav fotoğrafınız reddedilecektir. Sınav fotoğrafı reddedilen adaylar bir ÖSYM sınav koordinatörlüğüne giderek reddedilmiş fotoğraflarını güncelletebileceklerdir.
ÖSYM sistemindeki fotoğrafınızın geçerlilik süresinin dolmasına 5 aydan daha kısa bir süre kalmış ise başvurunuz sırasında fotoğrafınız görevli tarafından çekilerek güncellenir.