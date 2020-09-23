ÖSYM duyurular ekranı: DGS 2020 tercihleri başladı mı? DGS tercih kılavuzu paylaşıldı mı?
9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen 2020-DGS’nin sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanmıştı. Sonuç duyurusu ardından adaylar DGS tercih sürecinin başlamasını bekliyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ile birlikte DGS tercih işlemleri başlayacak. Peki, DGS 2020 tercihleri başladı mı? DGS tercih kılavuzu paylaşıldı mı?
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Eylül ayının son günlerinde DGS 2020 tercihleri için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz yıl baz alındığında DGS tercih sürecinin kısa süre sonra başlaması bekleniyor.
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Adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yapacak adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzunu dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirecekler. DGS, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün ve açıköğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.
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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak elektronik ortamda yapacak. DGS tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak belirtilen tarih aralığında gerçekleştirebilecek.
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Yerleştirme işleminde 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.