ÖSYM duyurular ekranı: DGS 2020 tercihleri başladı mı? DGS tercih kılavuzu paylaşıldı mı?

Adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yapacak adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzunu dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirecekler. DGS, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün ve açıköğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.