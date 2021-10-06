ÖSYM duyurdu: mühendislik tamamlama tercihleri başladı - Mühendislik tamamlama tercihi nasıl yapılır?

2021-Mühendislik Tamamlama Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.