ÖSYM duyurdu: mühendislik tamamlama tercihleri başladı - Mühendislik tamamlama tercihi nasıl yapılır?
ÖSYM mühendislik tamamlama tercihlerinin başladığını duyurdu. Yayınlanan duyuruya göre, mühendislik tamamlama tercihleri 6-11 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Peki, mühendislik tamamlama tercihi nasıl yapılır? Kimler mühendislik tamamlama tercihinde bulunabilecek?
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ÖSYM'den mühendislik tamamlama tercihlerine yönelik yazılı açıklama geldi. Duyurular ekranından yapılan açıklamada "2021 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2021-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzuna saat 14.00’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir." denildi.
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Adaylar tercihlerini 06 - 11 Ekim 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
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2021-Mühendislik Tamamlama Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.