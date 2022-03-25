ÖSYM duyurdu: İSG başvuruları başladı... İSG başvurusu nasıl yapılır?

2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı. Sınava başvurular, 25 Mart – 04 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÖSYM'dan yapılan duyuruda "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1), 15 Mayıs 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 25 Mart – 04 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
2022 yılında İSG/1 Sınavının geç başvuru günü 12 Nisan 2022; İSG/2 Sınavının geç başvuru günü ise 10 Kasım 2022 olarak belirlendi.