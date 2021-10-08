ÖSYM Başkanı duyurdu: TUS başvuruları başladı... TUS nedir, kimler TUS'a giriyor?

TUS'A KİMLER GİREBİLİR? Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2021-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.



a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bualanlarda eğitime devam ediyor olmak.



b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.



c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkiledebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.



d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumdaolmak.



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanunu’nun 20. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık HizmetleriTemel Kanununun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:“Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallardauzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler.



Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavınagirebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmışolması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasışarttır.”.



Bu madde hükmü çerçevesinde uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilip atanmak için ilgilikurumlara başvuranlardan söz konusu kanuna uygun olarak Devlet Hizmeti Yükümlülüğünütamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az birsürenin kaldığına dair belge istenecektir.



Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hakiddia edemezler.