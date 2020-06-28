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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 00:52,

ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi alma ekranı 2020: YKS'ye girerken yasak olan eşyalar neler?

ÖSYM AİS ekranı YKS sınav giriş belgesi sorgulama, sınava saatler kala üniversite adaylarının gündemine geldi. 27 Haziran Cumartesi günü YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 10.15’te başlayacak ve adaylar sınav salonlarına YKS giriş belgesi çıktısı olmadan alınmayacak. Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat gibi eşyalar emanete alınmayacak ve adayların yanında bulundurması yasak olan eşyalarından olacak. İşte, YKS'ye girerken yasak olan eşyalar ve ÖSYM AİS ekranı üzerinden YKS giriş belgesi alma işlemiyle ilgili ayrıntılar.

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ÖSYM tarafından düzenlenecek olan ve 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı 2020-YKS, 27-28 Haziran'da yapılacak.Söz konusu sınavın ilk oturumu bu sabah gerçekleşecek. Adaylar YKS sınav belgelerine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişecekler. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

2YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTISI NASIL ALINIR
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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTISI NASIL ALINIR?

2020-2021 eğitim sezonunda lisans ya da önlisans programlarına girmek için YKS'de ter dökecek milyonlarca aday, giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecekler.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisi ve salon numaralarını da gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sağlayabilecek.Sınav giriş belgenizi almak için öncelikle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız.

Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle söz konusu belgeye erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3SINAV BELGESİ RENKLİ Mİ OLACAK
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SINAV BELGESİ RENKLİ Mİ OLACAK?

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

4YKSYE GİRERKEN YASAK OLAN EŞYALAR NELER
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YKS'YE GİRERKEN YASAK OLAN EŞYALAR NELER?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

 Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

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 Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

 Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

 Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

 Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

 İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

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