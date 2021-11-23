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Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 12:35 | 

ÖSYM 2022 sınav takvimi ne zaman yayımlanacak? YKS-ALES-KPSS ve YDS başvurularında son durum

ÖSYM 2022 sınav takvimi adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2022 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. Peki, ÖSYM 2022 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

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2022'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi sınavlara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, şimdiden sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte, 2022 KPSS YKS ALES ve YDS sınav tarihlerinden son bilgiler...
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YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı farklı oturumlarda organize eden ÖSYM'nin 2022 takvimi henüz yayımlanmadı.

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Geçmiş yıllardaki bilgiler göz önüne alındığında ÖSYM 2022 sınav takviminin 2021'in Kasım ya da Aralık ayı içinde adayların bilgisine sunulacağı tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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