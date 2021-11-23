ÖSYM 2022 sınav takvimi ne zaman yayımlanacak? YKS-ALES-KPSS ve YDS başvurularında son durum
ÖSYM 2022 sınav takvimi adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2022 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. Peki, ÖSYM 2022 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?
2022'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi sınavlara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, şimdiden sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte, 2022 KPSS YKS ALES ve YDS sınav tarihlerinden son bilgiler...