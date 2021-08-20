ÖSYM 2021 takvimi: YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek tercihler ne zaman?
5 Ağustos’ta başlayan Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) tercih süreci bugün sona eriyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak YKS tercih sonuçlarında. Sonuçların açıklanmasının ardından da birinci ve ikinci ek tercih dönemi başlayacak. Peki, YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek tercihler ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YKS tercih sürecinin dolmasına saatler kala sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. YKS tercihlerini gerçekleştiren adaylar, ÖSYM 2021 takvimini inceliyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.
2
TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan ve 24 tercih hakkı bulunan adaylar, bu gece yarısına kadar tercihlerini yapabilecek. Ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanacak, boş kalan kontenjanlar belli olacak. Daha önce tercih yapmamış adaylar için birinci ek tercih dönemi başlayacak. Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170’e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak.
3
140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
4
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.