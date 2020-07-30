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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 14:54,

Osmaniye Mersin Adana bayram namazı saati! Osmaniye Mersin Adana bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı vakti, Osmaniye Mersin Adana kentlerinde ibadetlerini yerine getirmek için hazırlıklarını yapan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Camilerde ibadetlerini yerine getirecek olan binlerce Müslüman Osmaniye Mersin Adana bayram namazı saatleri için Diyanet bilgilerini edinerek sabah saatlerinde yola çıkacak. Peki, Osmaniye, Adana ve Mersin bayram namazı saati kaç olacak? İşte, tüm iller ve Osmaniye Mersin Adana bayram namazı vakitleri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler

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Osmaniye Mersin Adana bayram namazı saati, bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı ölçümlerle birlikte vatandaşlarla paylaştığı Osmaniye Mersin ve Adana bayram namazı saatleri, bu kentlerde yaşayan Müslümanlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, Osmaniye Mersin ve Adana’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler

OSMANİYE Kurban Bayramı namaz saati 06:11
MERSİN Kurban Bayramı namaz saati 06:18
ADANA bayram namazı saati: 06:15

DİĞER İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2KADINLAR BAYRAM NAMAZINDAN SORUMLU MUDUR
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KADINLAR BAYRAM NAMAZINDAN SORUMLU MUDUR?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

3KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR
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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına (nisap) sahip ve yolcu olmayan Müslüman’ın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80.18 gr) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir, dolayısıyla Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedâkarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

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