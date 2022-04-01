OSMANİYE İMSAKİYE 2022: Osmaniye sahur ve iftar saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Osmaniye sahur ve iftar vakitleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlandı. Osmaniye'de ilk iftar, imsak saat kaçta? Birlik ve beraberliğin arttığı mübarek ramazan ayı bu yıl da heyecanla karşılanıyor. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini bu ay içerisinde yerine getiriyorlar. İlk oruç 2 Nisan'da tutulacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Osmaniye sahur ve iftar saatleri...
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|1
|02 Nisan
|04:51
|19:05
|2
|03 Nisan
|04:49
|19:06
|3
|04 Nisan
|04:48
|19:06
|4
|05 Nisan
|04:46
|19:07
|5
|06 Nisan
|04:44
|19:08
|6
|07 Nisan
|04:43
|19:09
|7
|08 Nisan
|04:41
|19:10
|8
|09 Nisan
|04:39
|19:11
|9
|10 Nisan
|04:38
|19:12
|10
|11 Nisan
|04:36
|19:13
|11
|12 Nisan
|04:34
|19:13
|12
|13 Nisan
|04:33
|19:14
|13
|14 Nisan
|04:31
|19:15
|14
|15 Nisan
|04:29
|19:16
|15
|16 Nisan
|04:28
|19:17
OSMANİYEde yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı, marketlerde sıvı yağ ve şeker denetimi yapıldı.
Vali Erdinç Yılmazın katıldığı denetimlerde Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, Ticaret İl Müdürü Ayhan Bozok da yer aldı. Denetimlerde, marketlerin reyonlarındaki yağ ve şeker ürünlerinin fiyatı ve stok durumu incelendi. Denetim sırasında yeni KDV uygulamaları hakkında da bilgi alan Vali Yılmaz, stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerin etkin bir şekilde sürdüğünü kaydetti.(DHA)