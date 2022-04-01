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OSMANİYE İMSAKİYE 2022: Osmaniye sahur ve iftar saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri!

#Osmaniye İmsakiye#Osmaniye Sahur Saati#Osmaniye İftar Saati

2022 Osmaniye İmsakiye bilgileri araştırılan konular arasında yerini aldı. Müslümanlar ilk orucu 2 Nisan'da tutacaklar. Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan Osmaniye imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. İşte Osmaniye sahur ve iftar vakitleri...

1/3OSMANİYE İMSAKİYE 2022: Osmaniye sahur ve iftar saat kaçta İşte iftar ve sahur vakitleri

Osmaniye sahur ve iftar vakitleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlandı. Osmaniye'de ilk iftar, imsak saat kaçta? Birlik ve beraberliğin arttığı mübarek ramazan ayı bu yıl da heyecanla karşılanıyor. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini bu ay içerisinde yerine getiriyorlar. İlk oruç 2 Nisan'da tutulacak.  İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Osmaniye sahur ve iftar saatleri...

2/3RAMAZAN 2022 OSMANİYE İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

RAMAZAN 2022 OSMANİYE İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan04:5119:05
203 Nisan04:4919:06
304 Nisan04:4819:06
405 Nisan04:4619:07
506 Nisan04:4419:08
607 Nisan04:4319:09
708 Nisan04:4119:10
809 Nisan04:3919:11
910 Nisan04:3819:12
1011 Nisan04:3619:13
1112 Nisan04:3419:13
1213 Nisan04:3319:14
1314 Nisan04:3119:15
1415 Nisan04:2919:16
1516 Nisan04:2819:17


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3/3OSMANİYE İMSAKİYE 2022: Osmaniye sahur ve iftar saat kaçta İşte iftar ve sahur vakitleri

OSMANİYEde yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı, marketlerde sıvı yağ ve şeker denetimi yapıldı.

Vali Erdinç Yılmazın katıldığı denetimlerde Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, Ticaret İl Müdürü Ayhan Bozok da yer aldı. Denetimlerde, marketlerin reyonlarındaki yağ ve şeker ürünlerinin fiyatı ve stok durumu incelendi. Denetim sırasında yeni KDV uygulamaları hakkında da bilgi alan Vali Yılmaz, stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerin etkin bir şekilde sürdüğünü kaydetti.(DHA)

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#Osmaniye İmsakiye#Osmaniye Sahur Saati#Osmaniye İftar Saati