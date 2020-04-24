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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 17:25,

Osmaniye iftar vakti 2020: Osmaniye iftar ve sahur saatleri kaçta?

Osmaniye iftar vakti, ilk orucunu tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Osmaniye'de iftar ve sahur ne zaman? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında Müslümanlar bolca ibadet ediyorlar. Osmaniye'de ilk imsak 04:14’de yapıldı. Peki iftar saat kaçta yapılacak? İşte Osmaniye imsakiyesine göre imsak ve sahur vakitleri…

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Osmaniye iftar vakti, oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar arefe günü de dahil olmak üzere bayrama kadar oruç tutacaklar. İlk orucu tutan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte Osmaniye İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…

OSMANİYE'DE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Osmaniye iftar vakti 19:25 olarak açıklandı. 25 Nisan'da sahur 04:12'de olacak.

Ramazan ayı boyunca tutulacak olan oruçların gün gün imsak ve iftar vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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OSMANİYE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124 Nisan04:1419:2520:47*
225 Nisan04:1219:2520:48
326 Nisan04:1119:2620:49
427 Nisan04:0919:2720:50
528 Nisan04:0819:2820:51
629 Nisan04:0619:2920:53
730 Nisan04:0519:3020:54
801 Mayıs04:0319:3120:55
902 Mayıs04:0119:3220:56
1003 Mayıs04:0019:3320:58
1104 Mayıs03:5919:3320:59
1205 Mayıs03:5719:3421:00
1306 Mayıs03:5619:3521:01
1407 Mayıs03:5419:3621:03
1508 Mayıs03:5319:3721:04
1609 Mayıs03:5119:3821:05
1710 Mayıs03:5019:3921:06
1811 Mayıs03:4919:4021:08
1912 Mayıs03:4719:4021:09
2013 Mayıs03:4619:4121:10
2114 Mayıs03:4519:4221:11
2215 Mayıs03:4419:4321:12
2316 Mayıs03:4219:4421:14
2417 Mayıs03:4119:4521:15
2518 Mayıs03:4019:4621:16
2619 Mayıs03:3919:4621:17**
2720 Mayıs03:3819:4721:18
2821 Mayıs03:3719:4821:20


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