Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi? İşte bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyolların listesi
Osmangazi Köprüsü'nün bayramda ücretsiz olup olmadığı Kurban Bayramı öncesinde gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre bayramda Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ücretsiz olacak. Peki, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi? İşte, Kurban Bayramı'nda ücretsiz yollar ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi, sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı öncesi yapılan açıklamaya göre bayramda bazı otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Osmangazi Köprüsü ise ücretli olacak.
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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETLİ Mİ?
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bayramda ücretsiz yollarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
YAP-İŞLET-DEVRET Modeli ile yapılarak işletmeye açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu ve Ankara Niğde Otoyolundan geçişler ücretlidir.
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle; 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 00:00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 07:00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.
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Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.