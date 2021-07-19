Gündem Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 - 22:35 | 19 Temmuz 2021 - 22:35

Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi? İşte bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyolların listesi

Osmangazi Köprüsü'nün bayramda ücretsiz olup olmadığı Kurban Bayramı öncesinde gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre bayramda Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ücretsiz olacak. Peki, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi? İşte, Kurban Bayramı'nda ücretsiz yollar ve konuyla ilgili ayrıntılar.