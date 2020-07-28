Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar açıklandı
Kurban Bayramı’na az bir zaman kala bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar ile ilgili açıklama yapıldı. Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi soruları merak edilen konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre belirtilen köprü ve otoyollardan, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar ücret alınmayacak.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Osmangazi Köprüsü’nün bayramda ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan başlayan uygulama 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar devam edecek.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ? Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projeler bağlantı yollarıyla birlikte ücretli olmaya devam edecek.
2
Abone Ol
BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.